На реконструируемой улице Попова очередное изменение в движении транспорта
Также до 25 июня будет закрыт перекресток Монастырской с улицей Попова. Машины с Коммунального моста смогут свернуть только на Окулова. И только с Окулова же можно заехать на мост. Для обеспечения транспортной доступности на участках улицы Монастырской от улицы Свердловской до улицы Попова и от улицы Осинской до улицы Попова организовано двустороннее движение.
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