На реконструируемой улице Попова очередное изменение в движении транспорта

В Перми с опережением графика продолжается ремонт улицы Попова. До 25 июня закрыли половину проезжей части на участке от Окулова до Монастырской. Для движения будут закрыты две полосы по чётной стороне улицы Попова. Движение всего транспорта по направлению от Коммунального моста к улице Петропавловской продолжится в объезд по улицам Окулова и Крисанова.Также до 25 июня будет закрыт перекресток Монастырской с улицей Попова. Машины с Коммунального моста смогут свернуть только на Окулова. И только с Окулова же можно заехать на мост. Для обеспечения транспортной доступности на участках улицы Монастырской от улицы Свердловской до улицы Попова и от улицы Осинской до улицы Попова организовано двустороннее движение.