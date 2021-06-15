За выходные в Пермском крае зарегистрировано шесть лесных пожаров. Среди них отметилась и туристическая Мекка Прикамья – Усьвинские столбы. Это при том, что неделю назад был введен особый противопожарный режим. Сейчас подстилка в лесах так просохла, что может вспыхнуть даже от окурка.

А в Сивинском округе в результате пожара пострадало 11 гектаров леса. Ликвидировали ЧП 50 человек в течение нескольких суток.

Григорий Чечушков, начальник региональной диспетчерской службы СГБУ «Пермский лесопожарный центр»: "Сейчас на территории Пермского края установился 3-4 класс пожарной опасности, лесная подстилка просохла, лесные пожары распространяются моментально. Просим граждан Пермского края, кто отдыхает в лесах, соблюдать культуру поведения".

Напомним, с введением особого противопожарного режима в лесах Прикамья нельзя жарить шашлыки на открытом огне даже в специально оборудованных местах, нельзя сжигать мусор. Для самых несговорчивых увеличились суммы штрафов в два, а то и в шесть раз: например, для юридических лиц - до полумиллиона.

Не проще ситуация и в городских парках. Здесь главная угроза – тополиный пух. Он уже спровоцировал крупные пожары в Кунгуре и нескольких районах Перми.

Как обещают синоптики, уже во вторник на север края придут дожди и грозы, но это может стать дополнительной опасностью: молнии нередко провоцируют возникновение лесных пожаров. Так что контроль - и с воздуха, и с камер видеонаблюдения, и с помощью очевидцев - повышенный.