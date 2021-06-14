«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.06.2021
Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи
Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
11.06.2021 в 16:42
11.06.2021 в 10:25
11.06.2021 в 08:30
10.06.2021 в 10:22
10.06.2021 в 09:00
11.06.2021 в 17:00
11.06.2021 в 16:42
11.06.2021 в 10:34
11.06.2021 в 08:30
10.06.2021 в 09:54
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.06.2021
На подготовку школы в Красных казармах администрация Перми направит 70 миллионов рублей
Запущен официальный сайт, посвящённый 300-летию Перми
С 13 июля в Перми изменится маршрут движения автобуса №36
Поздравление губернатора Пермского края с Днем России и Днем города Перми
Онлайн-марафон «СМОТРИМ UEFA EURO 2020»
Обманутые дольщики Первого Пермского микрорайона заканчивают получать компенсации за неполученные квартиры
В городе Оса начали решать проблему нехватки воды
Преображения Добрянского округа
Ко Дню России в Перми состоялся автопробег
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.06.2021
Ключ от города, культурный марафон и большой фейерверк: Пермь отмечает День города и День России
Кудымкарский сити-фермер выращивает микрозелень
В День города пермяки смогут увидеть утерянные фрагменты Янтарной комнаты
Дягилевский фестиваль: Пермь погружается в музыкальное современное искусство
В Перми продолжаются гидравлические испытания теплосетей
В пассажирском автобусе загорелся моторный отсек
12 июня в Перми будут усилены меры безопасности
К 300-летию Империи: с 12 по 15 июня в Прикамье пройдут Романовские дни
В Перми временно изменится маршрут следования автобусов №36
В Перми погиб монтажник, проводивший аварийные работы
На пермской телебашне в честь Дня города и Дня России включат праздничную подсветку
На улице Краснополянской в Перми временно изменится движение общественного транспорта
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
На подготовку школы в Красных казармах администрация Перми направит 70 миллионов рублей
Запущен официальный сайт, посвящённый 300-летию Перми
С 13 июля в Перми изменится маршрут движения автобуса №36
Поздравление губернатора Пермского края с Днем России и Днем города Перми
Онлайн-марафон «СМОТРИМ UEFA EURO 2020»
Обманутые дольщики Первого Пермского микрорайона заканчивают получать компенсации за неполученные квартиры
В городе Оса начали решать проблему нехватки воды
Преображения Добрянского округа
Ко Дню России в Перми состоялся автопробег
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.06.2021
Добавить комментарий: