На подготовку школы в Красных казармах администрация Перми направит 70 миллионов рублей
Такое решение было принято на заседании комиссии по разработке и реализации инвестпроектов. Средства направят на покупку мебели, техники, инвентаря и других средств обучения. Окончательное решение о выделении средств должны принять депутаты Пермской гордумы.
Планируется, что школа откроется 1 сентября. В ней смогут одновременно обучаться 1225 детей.
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