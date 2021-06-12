← С 13 июля в Перми изменится маршрут движения автобуса №36
На подготовку школы в Красных казармах администрация Перми направит 70 миллионов рублей →
Запущен официальный сайт, посвящённый 300-летию Перми
После утверждения плана событий информация о них так же появится на сайте. Большой раздел сайта посвящен проектам по изменению облика Перми и городской среды.
После разработки логотипа и фирменного стиля 300-летия сайт будет обновлен.
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