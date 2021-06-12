Преображения Добрянского округа

Добрянский округ с рабочим визитом посетил Губернатор Дмитрий Махонин. Где проверил ход строительства районной больницы в Полазне, принял участие в открытии межшкольного стадиона, посмотрел на обустройство «Яблоневого сквера», оценил реконструкцию районного КДЦ.Губернатор Пермского края побывал и поучаствовал на открытии межшкольного стадиона в посёлке Полазна. На стадионе есть площадки для волейбола, баскетбола, хоккея и даже для метания ядра. На межшкольном стадионе будут тренироваться дети школ Полазны.Глава Прикамья в рамках рабочей поездки также проинспектировал ход строительства здания Полазненской больницы. В 4-этажном здании площадью 6 тысяч квадратных метров разместят отделения хирургии, терапии, педиатрии и поликлинику. Оснастят необходимым диагностическим оборудованием. Постоянно на объекте работают 38 человек. Закончить строительство обещают к концу 2022 года.Весной в Добрянке начали реконструировать «Яблоневый сквер». Работы идут активно, подрядчики уже укладывают плитку, потом высадят кустарники и деревья, установят декоративное уличное освещение. Откроют 15 июля ко Дню города.Еще один объект, который появится в Добрянке - это новое здание культурно-досугового центра. Его должны достроить до конца 2021 года.Равные условия для жизни должны быть у всех жителей в Пермском крае здесь и сейчас, как в Добрянке - такую задачу ставит глава региона перед краевым правительством.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Дом культуры в этом году мы будем тоже сдавать. Здесь очень трудоемкие работы. И где-то ноябрь-декабрь подрядчик обещает эти работы закончить, и Добрянка получит полноценный, со спортивными смыслами, с культурными смыслами, объект, которому бы позавидовал каждый наш населенный пункт и даже Пермь".Совместными усилиями жителей и правительства уже удалось решить немало задач. Одна из них - межшкольный стадион, где днем будут проходить уроки физкультуры, а вечером стадион открыт для всех желающих.