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Ко Дню России в Перми состоялся автопробег

В Перми состоялся автопробег ко Дню России. В составе участников могли присутствовать водители ведомственных автомобилей и легковые энтузиасты. Автопробег организовали в региональном ОНФ. Таким необычным образом общественники решили отметить День России.
Проходил автопробег по главным улицам Перми — Екатерининской, 25-го Октября, Ленина.
В колонне было несколько десятков автомобилей, в том числе и вневедомственный транспорт Росгвардии, МВД и МЧС.
Сегодня автопробег — уже традиционное для Перми мероприятие. Ежегодно в городе проводится больше десятка подобных флешмобов. Тематика совершенно разная — от мото-шествия до советской ностальгии. Уже ставший культовым парад ретро-автомобилей. Москвичи, Волги и даже Чайки.
Что же касается автопробега ко Дню России, свою главную задачу он уже выполнил – приковал внимание сотен пермяков.

Опубликовано: 12.06.2021 в 09:30 в рубрике - Вести Пермь

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