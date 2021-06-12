Ко Дню России в Перми состоялся автопробег

В Перми состоялся автопробег ко Дню России. В составе участников могли присутствовать водители ведомственных автомобилей и легковые энтузиасты. Автопробег организовали в региональном ОНФ. Таким необычным образом общественники решили отметить День России.Проходил автопробег по главным улицам Перми — Екатерининской, 25-го Октября, Ленина.В колонне было несколько десятков автомобилей, в том числе и вневедомственный транспорт Росгвардии, МВД и МЧС.Сегодня автопробег — уже традиционное для Перми мероприятие. Ежегодно в городе проводится больше десятка подобных флешмобов. Тематика совершенно разная — от мото-шествия до советской ностальгии. Уже ставший культовым парад ретро-автомобилей. Москвичи, Волги и даже Чайки.Что же касается автопробега ко Дню России, свою главную задачу он уже выполнил – приковал внимание сотен пермяков.