В городе Оса начали решать проблему нехватки воды

Проблему нехватки воды в городе Оса начали решать. Напомним, город и часть близлежащих деревень остались без воды в связи с тем, что местная река Тулва, где находится водозабор, обмелела. Исправить ситуацию должны новые скважины. Обещали, что 11 июня подрядчик приступит к работам.Проблемы с перебоями живительной влаги, а в некоторых районах Осы и вовсе с отсутствием, начались еще на прошлой неделе. Все это время люди получали жизненно необходимый ресурс порционно — по часам, чтобы хоть что-то было. По словам работников водоканала, главная причина обезвоживания - низкий уровень воды в реке Тулва.Борис Корсаков, главный инженер МУП «Водоканал-Оса»: "Мы ввели ограничения по подаче воды в населенных пунктах, чтобы в город поступала вода. Мы не полностью отключили, но на ночь отключаем, чтобы было накопление, и к утру чтобы вода появлялась".В городе ситуация чуть лучше. Напора может не быть у жильцов верхних этажей. На первый, втором, третьем — уже даже идёт тёплая вода.Подобная безводная ситуация возникает каждое лето. Причём, по сути, воды в Осе в избытке. Город стоит на левом берегу Воткинского водохранилища. Как говорится: хочешь - купайся, а хочешь - пей. Только вот, чтобы построить новый водозабор, необходимо более полумиллиарда рублей и таких денег не то, что у города нет, у целого округа.Алексей Григорьев, глава Осинского городского округа: "Глобально надо решать эту проблему совместно с федерацией, с регионом. Извечную проблему, что водопровод подрусловый, и что река «гуляет»".Пять новых скважин призваны разобраться с засухой в Осе. Они позволят, наконец, наполнять резервуары до нужного уровня. Но этого момента еще придётся подождать — на бурение, установку, запуск только одного ствола дают не меньше недели.Специалисты настаивают, все беда из-за обмеления Тулвы, но ситуация вскрыла и другие проблемы: недостаточная мощность скважин, отсутствие модернизации системы водоснабжения. Жителям остаётся буквально уповать на небеса. Дождь может наполнить реку. Но природа непредсказуема, поэтому решать вопрос надо радикально.