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В Перми продолжаются гидравлические испытания теплосетей
Закончились опрессовки для домов в микрорайоне Владимирский, части потребителей Мотовилихи в районе цирка, а также жилфонда по улицам Нефтяников, Мира, Качалова, шоссе Космонавтов в Индустриальном районе Перми.
На этой неделе идёт профилактика на коммуникациях, по которым теплоноситель поступает в многоквартирные микрорайона Громовский – на улицах Елькина, Камчатовская, Краснофлотская, Механошина, и в части жилфонда микрорайонов Крохалева и Балатово.
Со следующей недели работы стартуют для части домов в Свердловском, Ленинском, Дзержинском, Кировском районах. О сроках отключения горячей воды жителей обязаны информировать обслуживающие организации - управляющие компании и ТСЖ.
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