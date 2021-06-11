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Ключ от города, культурный марафон и большой фейерверк: Пермь отмечает День города и День России
На пермской набережной с 12.00 ожидаются многочисленные концерты и перформансы. Кроме того, здесь же будет открыта и новая зона отдыха.С полудня до 20 часов пройдет акция «Культурный марафон», во время которой можно будет посетить показы в социальных кинозалах, выставки в муниципальных музеях. Праздничные мероприятия пройдут и в районных парках, а также во дворцах культуры.
Закончится праздник в 23 часа большим 10-минутным фейерверком. Пускать его будут с базы «Летающий лыжник», по словам организаторов, видно его будет из всех точек города.
Особое внимание уделено противоэпидемическим мерам безопасности.
Василий Головин, начальник департамента культуры и молодежной политики администрации Перми: "Хотел бы обратиться ко всем гостям наших мероприятий - помочь нам и соблюдать эти меры. Соблюдать масочный режим, дистанцию. Будем исходить из того, что на 4 квадратных метра мы будем рассчитывать 1 посетителя, я попрошу, чтобы горожане с пониманием относились к этим мерам".
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