Ключ от города, культурный марафон и большой фейерверк: Пермь отмечает День города и День России

В Перми празднование Дня города и Дня России начнется уже сегодня вечером. В 23.00 у памятника Василию Татищеву будут традиционно вручать ключ от города, а также пройдет небольшая концертная программа.Основные торжества начнутся 12 июня в день 298-летия Перми. Главная сцена расположится на площади у театра-театра. Здесь с 13-22 часов пройдет большая концертная программа с участием творческих коллективов города. На 68 квартале эспланады, напротив «дома советов» пермяки смогут принять участие в интерактивах и посмотреть на выступления спортивных школ.На пермской набережной с 12.00 ожидаются многочисленные концерты и перформансы. Кроме того, здесь же будет открыта и новая зона отдыха.С полудня до 20 часов пройдет акция «Культурный марафон», во время которой можно будет посетить показы в социальных кинозалах, выставки в муниципальных музеях. Праздничные мероприятия пройдут и в районных парках, а также во дворцах культуры.Закончится праздник в 23 часа большим 10-минутным фейерверком. Пускать его будут с базы «Летающий лыжник», по словам организаторов, видно его будет из всех точек города.Особое внимание уделено противоэпидемическим мерам безопасности.Василий Головин, начальник департамента культуры и молодежной политики администрации Перми: "Хотел бы обратиться ко всем гостям наших мероприятий - помочь нам и соблюдать эти меры. Соблюдать масочный режим, дистанцию. Будем исходить из того, что на 4 квадратных метра мы будем рассчитывать 1 посетителя, я попрошу, чтобы горожане с пониманием относились к этим мерам".