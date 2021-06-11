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В пассажирском автобусе загорелся моторный отсек
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← 12 июня в Перми будут усилены меры безопасности
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11.06.2021 в 16:42
11.06.2021 в 10:25
11.06.2021 в 08:30
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.06.2021
Ключ от города, культурный марафон и большой фейерверк: Пермь отмечает День города и День России
Кудымкарский сити-фермер выращивает микрозелень
В День города пермяки смогут увидеть утерянные фрагменты Янтарной комнаты
Дягилевский фестиваль: Пермь погружается в музыкальное современное искусство
В Перми продолжаются гидравлические испытания теплосетей
В пассажирском автобусе загорелся моторный отсек
12 июня в Перми будут усилены меры безопасности
К 300-летию Империи: с 12 по 15 июня в Прикамье пройдут Романовские дни
В Перми временно изменится маршрут следования автобусов №36
В Перми погиб монтажник, проводивший аварийные работы
На пермской телебашне в честь Дня города и Дня России включат праздничную подсветку
На улице Краснополянской в Перми временно изменится движение общественного транспорта
Сердце Пармы: в Губахе открыли новый туристический маршрут
Луна «откусила» кусочек Солнца: пермяки наблюдали солнечное затмение
С 12 июня автобусы будут объезжать ул. Попова по новой схеме
В Перми открылся Международный Дягилевский фестиваль
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.06.2021
В трех районах Перми заработали городские ярмарки
Пермяки облагораживают свои дворы
Названы ТОП-10 российских городов по числу и площади торговых центров
Пермяки могут поучаствовать во Всероссийском квиз-марафон «Знание»
В Перми произошло ДТП с участием машины реанимации
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
12 июня в Перми будут усилены меры безопасности
В Перми временно изменится маршрут следования автобусов №36
На пермской телебашне в честь Дня города и Дня России включат праздничную подсветку
На улице Краснополянской в Перми временно изменится движение общественного транспорта
Сердце Пармы: в Губахе открыли новый туристический маршрут
Луна «откусила» кусочек Солнца: пермяки наблюдали солнечное затмение
В Перми открылся Международный Дягилевский фестиваль
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.06.2021
В трех районах Перми заработали городские ярмарки
Пермяки облагораживают свои дворы
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