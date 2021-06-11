В пассажирском автобусе загорелся моторный отсек

Дягилевский фестиваль в Перми стартовал. Город ждёт 10 дней полного погружения в музыкальное современное искусство. В этом году фестиваль возвращается в свой традиционный формат – запланировано более 150 мероприятий, из них 30 – в основной программе. События пройдут на 7 площадках и будут включать в себя концерты, перформансы и выставки. Как всегда будет работать Фестивальный клуб и образовательная программа. Участниками фестиваля станут около 300 музыкантов и артистов. Пермский театр оперы и балета впервые в фестивале не участвует.