12 июня в Перми будут усилены меры безопасности

Во время празднования Дня России и Дня города особое внимание в этом году будет уделяться соблюдению противоэпидемических мер. Как рассказали в департаменте культуры и молодёжной политики администрации Перми, безопасность пермяков и гостей города 11 и 12 июня будут обеспечивать сотрудники полиции и частных охранных организаций. Вход на территорию праздничных мероприятий будет осуществляться через рамки металлодетекторов.На территории проведения мероприятий посетителям рекомендуется находиться на территории проведения мероприятий в средствах индивидуальной защиты, по возможности соблюдать социальную дистанцию. Также необходимо воздержаться от посещения мероприятий при наличии симптомов гриппа и ОРВИ.Дополнительно к указанным мерам на входных группах в зону проведения встречи Дня рождения Перми в сквере им. Татищева и праздничного концерта у «Театра-Театра» установят средства для обработки рук, будет проводиться термометрия на входе.