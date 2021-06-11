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12 июня в Перми будут усилены меры безопасности
На территории проведения мероприятий посетителям рекомендуется находиться на территории проведения мероприятий в средствах индивидуальной защиты, по возможности соблюдать социальную дистанцию. Также необходимо воздержаться от посещения мероприятий при наличии симптомов гриппа и ОРВИ.
Дополнительно к указанным мерам на входных группах в зону проведения встречи Дня рождения Перми в сквере им. Татищева и праздничного концерта у «Театра-Театра» установят средства для обработки рук, будет проводиться термометрия на входе.
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