В Перми временно изменится маршрут следования автобусов №36

С 13 июня до 3 июля включительно изменится маршрут следования автобуса №36 «театр «Ироничная компания» – микрорайон Вышка-2 – микрорайон Вышка-1» (для рейсов, следующих сообщением «площадь Дружбы – улица Грачева»). Это связано с капитальным ремонтом трамвайных путей на улице Уральской и временным закрытием движения всех видов транспорта по улице Уральской на пересечении трамвайных путей с улицей Грачёва.Автобусы в направлении улицы Грачёва будут следовать по улицам Уральской, Индустриализации, КИМ и Ивановской. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на временном остановочном пункте по улице Индустриализации в районе дома №4, по улице КИМ в районе дома №11 и на существующих остановочных пунктах по маршруту следования. В обратном направлении автобусы будут следовать без изменений.