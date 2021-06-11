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В Перми временно изменится маршрут следования автобусов №36
Автобусы в направлении улицы Грачёва будут следовать по улицам Уральской, Индустриализации, КИМ и Ивановской. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на временном остановочном пункте по улице Индустриализации в районе дома №4, по улице КИМ в районе дома №11 и на существующих остановочных пунктах по маршруту следования. В обратном направлении автобусы будут следовать без изменений.
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