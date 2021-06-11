На пермской телебашне в честь Дня города и Дня России включат праздничную подсветку
12 июня жители Перми отмечают День города и День России. В честь праздника 275-метровую пермскую телебашню украсят цвета российского триколора и яркий световой салют. Праздничная подсветка включится на телебашне 12 июня в 23:00 и будет работать до 03:00 13 июня.
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