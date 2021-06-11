На улице Краснополянской в Перми временно изменится движение общественного транспорта

В связи с капитальным ремонтом улицы Краснополянской на участке от улицы Уденской до перекрёстка с улицей Козьмы Минина и на участке от улицы Уденской до здания по адресу: улица Героев Хасана, 105д временно изменятся маршруты автобусов №51, №57 и №74.

В департаменте транспорта администрации Перми сообщили, что с 02:00 13 июня до 7 июля включительно маршруты №51 «микрорайон Владимирский – улица Советская – станция «Пермь-1» и №74 «микрорайон Владимирский – микрорайон Заостровка» в направлении центра города будут следовать по улицам Загарьинской, Пихтовой, Коломенской, Ижевской, Усольской – и далее по маршрутам следования. В обратном направлении – по улицам Ижевской, Полазненской, Ижевской, Коломенской, Пихтовой и Загарьинской.

С 02:00 13 июня до 06:00 4 июля движение автобусного маршрута №57 «микрорайон Крохалева – НПО «Биомед» будет организовано по двум участкам, не задействованным в проведении работ. По будним дням четыре машины, в выходные дни – три, будут курсировать по маршруту «микрорайон Крохалева – микрорайон Владимирский», без заезда в микрорайон Юбилейный, а также две машины в будние дни и одна по выходным будут курсировать по маршруту «микрорайон Крохалева – НПО «Биомед» без заезда в микрорайон Владимирский

Автобусы, курсирующие по маршруту «микрорайон Крохалева – микрорайон Владимирский», в направлении микрорайона Владимирский будут следовать по улицам Ижевской, Полазненской, Ижевской, Коломенской, Пихтовой, Загарьинской, Краснополянской до остановочного пункта «Почта» (по нечётной стороне улицы Краснополянской). В обратном направлении от остановочного пункта «Почта» (по нечётной стороне улицы Краснополянской) будут следовать по улицам Краснополянской, Козьмы Минина, Краснополянской, Загарьинской, Пихтовой, Коломенской, Ижевской, Усольской, Героев Хасана – и далее по маршруту следования. Остановочный пункт «Почта» на это время будет являться конечным.

Автобусы, курсирующие по маршруту «микрорайон Крохалева – НПО «Биомед» в направлении НПО «Биомед» будут следовать по улицам Ижевской, Полазненской, Ижевской, Холмогорской – и далее по маршруту следования. В обратном направлении будут следовать по улицам Холмогорской, Ижевской, Усольской, Героев Хасана – и далее по маршруту следования.

Также напомним, что с 00:00 12 июня до 06:00 15 июня начинается второй этап работ на инженерных сетях с временным закрытием движения всех видов транспорта по улице Василия Васильева на пересечении с улицей Героев Хасана.

В связи с этим, автобусный маршрут №57 «микрорайон Крохалева – НПО «Биомед» вновь будет следовать в объезд, через улицу Хлебозаводскую. В направлении НПО «Биомед» автобусы будут следовать по улицам Куйбышева, Хлебозаводской, Героев Хасана (до остановочного пункта «Липовая Гора», с разворотом на Героев Хасана), Героев Хасана, Ижевской, Полазненской, Ижевской, Холмогорской – и далее по маршруту следования. В обратном направлении автобусы будут идти без заезда в микрорайон Липовая гора по улицам Холмогорской, Ижевской, Усольской, Героев Хасана, Хлебозаводской, Куйбышева, Лодыгина – и далее по маршруту следования. Посадка и высадка пассажиров на весь период изменений будет осуществляться на существующих остановочных пунктах.