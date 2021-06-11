Сердце Пармы: в Губахе открыли новый туристический маршрут

Новый сквер в Губахе целиком посвящен фильму «Сердце Пармы» по роману Алексея Иванова. И именно отсюда теперь начинается и новый туристический маршрут по местам съемок.Деревянные и каменные города, крепости, дома на сваях. Всё это — съемки фильма «Сердце Пармы» на берегах рек Усьва и Вишера в Губахе. Новый сквер в Губахе целиком посвящен фильму. Отсюда теперь начинается и новый туристический маршрут по местам съемок. Экскурсию проводит заведующий местным театром Дмитрий Жижикин.Дмитрий Жижикин, заведующий художественно-постановочной части театра «Доминанта»: "Тут есть стенды с описаниями, как шел съемочный процесс, как жители города принимали непосредственное участие".Часть объектов в сквере — декорации к фильму «Сердце Пармы». Например, 20-метровая деревянная барка 15-го века. Именно она выдерживала 20 артистов и шла по реке Усьва.А вот это же судно, только на воде. Экранизация книги Алексея Иванова проходила в 2019 году при участии телеканала «Россия». Фильм рассказывает о Руси 15-го века. История противостояния двух миров: Великого Московского княжества и Уральской Пармы.Теперь это уже история в красивой обёртке. Помимо декораций в сквере — места для отдыха. Здесь установлены скамейки в виде раскрытых книг, а также игровая зона. Развитие туризма в Губахе оценил советник губернатора Прикамья Роман Водянов. Роман Водянов, советник губернатора Пермского края: "Губернатор ставит задачу развивать туристическую отрасль в крае. Губаха — центр притяжения для туристов. Сквер после открытия станет частью туристического маршрута «Сердце Пармы».Обо всех возможностях местного туризма гости узнают в новом Визит-центре. За полгода работы его уже посетили больше трех тысяч человек. По словам губернатора Дмитрия Махонина, Губахе есть что показать и чем гордиться. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Регион богат на красивые места и уникальные природные ландшафты. Не меньше было создано руками человека – архитектурные ансамбли, промышленные предприятия. Многие из них расположены в КУБе».Помимо экскурсий, у Губахинского театра в планах проводить в новом сквере и спектакли для всех желающих. Для этого здесь есть все условия.