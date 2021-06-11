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Луна «откусила» кусочек Солнца: пермяки наблюдали солнечное затмение
Накануне жители северного полушария могли наблюдать кольцеобразное солнечное затмение, оно отличается от обычного тем, что луна перекрывает солнце не полностью, а оставляет тонкий обруч света.
Такое явление наблюдалась от Канадских озёр до Чукотки. В Пермском крае наблюдали затмение, при котором небольшая часть звезды была перекрыта спутником Земли. Пик пришёлся на 16.45, в этот момент луна закрыла светило примерно на 25%.Иван Трапезников, специалист Пермского планетария: "У нас подобные затмения наблюдаются раз в 5 лет. Но в следующем году снова можно будет наблюдать частное солнечное затмение, и там по некоторым прогнозам, будет перекрыто до 80% солнечного диска. Но точные значения мы уточним уже ближе к этому затмению".
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