Луна «откусила» кусочек Солнца: пермяки наблюдали солнечное затмение

Накануне жители северного полушария могли наблюдать кольцеобразное солнечное затмение, оно отличается от обычного тем, что луна перекрывает солнце не полностью, а оставляет тонкий обруч света.

Такое явление наблюдалась от Канадских озёр до Чукотки. В Пермском крае наблюдали затмение, при котором небольшая часть звезды была перекрыта спутником Земли. Пик пришёлся на 16.45, в этот момент луна закрыла светило примерно на 25%.Иван Трапезников, специалист Пермского планетария: "У нас подобные затмения наблюдаются раз в 5 лет. Но в следующем году снова можно будет наблюдать частное солнечное затмение, и там по некоторым прогнозам, будет перекрыто до 80% солнечного диска. Но точные значения мы уточним уже ближе к этому затмению".