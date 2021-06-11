В Перми открылся Международный Дягилевский фестиваль

Дягилевский фестиваль в Перми открылся выступлением Теодора Курентзиса. Прозвучала симфония «Зима священная 1949 года». В прошлом году Международный Дягилевский фестиваль отменили из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В этом году всё получилось: в ближайшие дни Пермь вновь напитается особой «дягилевской» энергетикой: полной новаторства, открытий и культурных экспериментов.

На открытии царила небывалая атмосфера. Как будто большая семья воссоединилась, все друг друга приветствуют, все друг друга рады видеть. И сам Теодор Курентзис, когда вышел на сцену, был счастлив вернуться в Пермь.

Пресс-конференция, которую открывал сам Теодор Курентзис, также состоялась. В программе фестиваля, как обычно, открытие и закрытие с участием Теодора Курентзиса и оркестра «MusicAeterna».

Виталий Полонский, главный хормейстер оркестра «MusicAeterna»: "Потрясающий проект, который будет представлен в Перми – спектакль бельгийской труппы. Также хочу обратить внимание слушателей на все программы, которые будут связаны с Леонидом Десятниковым. Это выдающийся музыкант".

Чрезвычайно богата в этом году образовательная программа. Если на все основные концерты билетов уже нет, то на образовательную программу вход бесплатный, нужно только зарегистрироваться заранее.