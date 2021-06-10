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Пермский институт ФСИН показал, чему учат на кафедре кинологии
Пермский институт ФСИН России является единственным вузом в уголовно-исполнительной системе, осуществляющим подготовку специалистов-кинологов с высшим образованием для ФСИН России. Собак готовят по всем направлениям - задержание, поиск взрывчатых и наркотических веществ, средств связи и денежных средств.
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