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Затмение: Луна закрыла Солнце на 37%
Сегодня кольцеобразное солнечное затмение. От обычного оно отличается тем, что Луна не перекрывает Солнце почти полностью, оставляя тонкий светящийся обруч. Пермяки могли наблюдать его частично, Луна закрыла небольшую часть Солнца. Начало затмения в 15.42 по местному времени. Пик - в 16.45. В этот момент Луна ыло закрыто 37% солнечного диска.
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