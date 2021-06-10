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В Пермском крае выявлено 96 новых случаев заражения COVID-19
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 58 425. В числе 96 новых инфицированных 42 пациента мужского пола, 54 – женского, среди заболевших 11 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 16 человек, от 30 до 49 лет – 31 человек, 22 в возрасте 50-64 и 16 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение.
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