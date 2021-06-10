Жители Прикамья предстанут перед судом за поджог экскаватора

Преступление произошло в апреле прошлого года на территории предприятия по ремонту и строительству автомобильных дорог в Чусовском городском округе. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестные подожгли экскаватор, принадлежащий компании, стоимостью 5 450 000 рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сыщики вышли на след 52-летнего жителя поселка Верхнечусовские городки. Как выяснилось, у мужчины были конфликты с руководителем предприятия. На почве личных неприязненных отношений, он решил повредить дорогостоящую технику компании, путем ее поджога. Для этих целей организатор обратился к своему 45-летнему знакомому и предложил за 15 тысяч рублей найти исполнителей данного преступления. Пособник, в свою очередь, отыскал двух местных жителей, которые за денежное вознаграждение согласились поджечь машину.Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, в ночное время 37-летний обвиняемый и его 30-летний подельник прибыли на стоянку, облили кабину экскаватора легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли. От открытого огня в кабине техники были повреждены множественные элементы. Ущерб от действий злоумышленников составил более 577 000 рублей. Дело передано в суд для рассмотрения.