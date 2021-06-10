12 и 13 июня в Перми изменится движение автобусов по Компросу

В связи с проведением капитального ремонта Комсомольского проспекта временно будет закрыт сквозной проезд через проспект по улице Пушкина. В связи с этим, с 08:00 до 22:00 12 и 13 июня автобусы будут следовать в объезд.12 и 13 июня с 08:00 до 22:00 автобусные маршруты №1 «микрорайон Садовый – станция «Пермь-2», №19 «микрорайон Липовая гора – Центральный рынок – улица Попова», №45 «микрорайон Крохалева – улица Мильчакова», №59 «микрорайон Юбилейный – Аэропорт Бахаревка – улица Милиционера Власова» и №74 «микрорайон Владимирский – микрорайон Заостровка» в направлении Центрального рынка будут следовать по Комсомольскому проспекту, улицам Екатерининской, Комсомольскому проспекту, Пушкина – и далее по маршрутам следования. В направлении от Центрального рынка – без изменений.В это же время автобусные маршруты №3 «станция «Пермь-1» – Дворец творчества юных – микрорайон Нагорный», №4 «Дворец спорта «Молот» – микрорайон Нагорный», №30 «микрорайон Парковый – микрорайон Садовый», №32 «микрорайон Васильевка – Центральный рынок», №36 «театр «Ироничная компания» – микрорайон Вышка-2 – микрорайон Вышка-1», №55 «улица Милиционера Власова – микрорайон Архиерейка», №67 «микрорайон Заостровка – микрорайон Садовый» и №77 «микрорайон Лёвшино – улица Мильчакова» в направлении Центрального рынка будут следовать по улицам Пушкина, Комсомольскому проспекту, Екатерининской, Комсомольскому проспекту, Пушкина – и далее по маршрутам следования. В направлении от Центрального рынка маршруты будут следовать по улицам Пушкина, Комсомольскому проспекту, Революции, Комсомольскому проспекту, Пушкина – и далее по маршрутам следования.Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на существующих остановочных пунктах.