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12 и 13 июня в Перми изменится движение автобусов по Компросу
12 и 13 июня с 08:00 до 22:00 автобусные маршруты №1 «микрорайон Садовый – станция «Пермь-2», №19 «микрорайон Липовая гора – Центральный рынок – улица Попова», №45 «микрорайон Крохалева – улица Мильчакова», №59 «микрорайон Юбилейный – Аэропорт Бахаревка – улица Милиционера Власова» и №74 «микрорайон Владимирский – микрорайон Заостровка» в направлении Центрального рынка будут следовать по Комсомольскому проспекту, улицам Екатерининской, Комсомольскому проспекту, Пушкина – и далее по маршрутам следования. В направлении от Центрального рынка – без изменений.
В это же время автобусные маршруты №3 «станция «Пермь-1» – Дворец творчества юных – микрорайон Нагорный», №4 «Дворец спорта «Молот» – микрорайон Нагорный», №30 «микрорайон Парковый – микрорайон Садовый», №32 «микрорайон Васильевка – Центральный рынок», №36 «театр «Ироничная компания» – микрорайон Вышка-2 – микрорайон Вышка-1», №55 «улица Милиционера Власова – микрорайон Архиерейка», №67 «микрорайон Заостровка – микрорайон Садовый» и №77 «микрорайон Лёвшино – улица Мильчакова» в направлении Центрального рынка будут следовать по улицам Пушкина, Комсомольскому проспекту, Екатерининской, Комсомольскому проспекту, Пушкина – и далее по маршрутам следования. В направлении от Центрального рынка маршруты будут следовать по улицам Пушкина, Комсомольскому проспекту, Революции, Комсомольскому проспекту, Пушкина – и далее по маршрутам следования.
Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на существующих остановочных пунктах.
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