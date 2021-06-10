В Горьковском парке трудится робот-мороженщица

В Перми в Горьковском парке появился робот-мороженщица по имени Кики, она может здороваться и прощаться с людьми, а также зазывать покупателей.К небольшому павильону в Горьковском парке не подступиться. Дети и родители стоят в очереди за мороженым. В первую очередь привлекает не десерт, а продавец - робот.Робота зовут Кики. Она жестами приветствует и прощается с людьми, а также зазывает посетителей. А еще разговаривает, может ответить на простые вопросы и рассказать о лакомстве.Кики: «Ученые исследовательского института Лондона в ходе эксперимента обнаружили, что мороженое влияет на функции зон головного мозга, которые отвечают за чувство радости".Десерт готовит также машина без помощи человека.Юрий Седых, специалист технической поддержки: «Это делает рука манипулятор, берет стакан, подводит к фризеру и подает сюда на зону выдачи. А сама она общается, подзывает людей, делает какие-то телодвижения".Существующий набор движений и фраз не предел для Кики, уже в будущем в неё планируют загрузить новые знания, тогда робот сможет информировать посетителей о Парке Горького.Кроме пяти сортов мороженного, Кики может продать газировку, ведь после первых нескольких часов работы некоторые виды мороженного уже успели закончиться.Павел Медведев: «Проработали полдня в тестовом режиме - мы только его подготовили. Сливочное мороженое уже закончилось. Верим, что успех у Кики будет".