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В Горьковском парке трудится робот-мороженщица
К небольшому павильону в Горьковском парке не подступиться. Дети и родители стоят в очереди за мороженым. В первую очередь привлекает не десерт, а продавец - робот.
Робота зовут Кики. Она жестами приветствует и прощается с людьми, а также зазывает посетителей. А еще разговаривает, может ответить на простые вопросы и рассказать о лакомстве.Кики: «Ученые исследовательского института Лондона в ходе эксперимента обнаружили, что мороженое влияет на функции зон головного мозга, которые отвечают за чувство радости".
Десерт готовит также машина без помощи человека.
Юрий Седых, специалист технической поддержки: «Это делает рука манипулятор, берет стакан, подводит к фризеру и подает сюда на зону выдачи. А сама она общается, подзывает людей, делает какие-то телодвижения".
Существующий набор движений и фраз не предел для Кики, уже в будущем в неё планируют загрузить новые знания, тогда робот сможет информировать посетителей о Парке Горького.
Кроме пяти сортов мороженного, Кики может продать газировку, ведь после первых нескольких часов работы некоторые виды мороженного уже успели закончиться.
Павел Медведев: «Проработали полдня в тестовом режиме - мы только его подготовили. Сливочное мороженое уже закончилось. Верим, что успех у Кики будет".
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