«Выходные на набережной»: в праздничные выходные запланирована особая программа

Фестиваль «Выходные на набережной» в предстоящие выходные готовит для жителей особенную программу, посвященную Дню города Перми и Дню России, с мастер-классом по живописи «Пленэр на набережной», большой концертной программой и театром под открытым небом.

Традиционные события городского проекта «Выходные на набережной» в праздничный уикенд 11,12 и 13 июня пройдут по обычному расписанию. Детская анимация, уличный театр, настольные игры, тренировки и интерактивные площадки будут работать для горожан все выходные.

Мастер-классы, лекции и концерты будут посвящены Дню города Перми. В пятницу, 11 июня, с 19:00 до 21:00 в зелёной зоне состоится мастер-класс по живописи «Пленэр на набережной», который проведут пермские молодые художники. В 20:00 начнётся концертная программа «Город на Каме» от ансамбля «Воскресение» и оркестра ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка». Кроме того, в пятницу на набережной будет установлена фото-зона «Книга о Перми».

В субботу, 12 июня, в 13:00 состоится лекция «Пермский звериный стиль», на которой расскажут об истории появления и специфики использования символики в дизайне и оформлении городских пространств.

Также 12 июня на протяжении всего дня на сцене в зоне амфитеатра зрителей ожидает тематическая концертная программа. Так, с 12:00 до 13:00 Театр юного зрителя представит премьерный спектакль «Сказки смешенного леса». Весёлое приключение для детей по мотивам книги Владимира Виниченко «Ваше Мурычество и все аномальчики». Вместе с обитателями смешанного леса зрители будут учиться восхищаться окружающим миром, постигать азы этикета и веселиться.

С 13:00 до 14:00 на набережной пройдёт концертная программа от музыканта Дмитрия Докудина (скрипка), с 14:00 до 15:00 – концертная программа «Музыка на Каме» в исполнении камерного оркестра «Орфей». С 15:00 до 17:00 здесь состоится фестиваль уличных музыкантов.

На главной сцене набережной пройдет финал конкурса уличных музыкантов. Выступления 12 финалистов – музыкантов, вокалистов, групп, прошедших отборочный тур, будет оценивать профессиональное жюри. Все финалисты получат право выступать на набережной, а для победителей конкурса будет закуплено необходимое оборудование для уличных концертов. Зрители также смогут выбрать своего победителя: организаторы предусмотрели специальный приз зрительских симпатий, который достанется любимчику публики.

С 17:00 до 18:30 запланирована концертная программа от детских коллективов Дворца культуры им. Калинина. Для зрителей выступят хореографический ансамбль «Азбука танца», народная цирковая студия «Фантастика», танцевальный проект «GROMOVSHOW», музыкальный театр «Цитрус», детская студия татарского танца «Гузяльки», театр танца на льду и роликах «Колибри», творческая лаборатория моды «РЕНЕССАНС-Профи».

С 18:30 до 19:20 концертную программу «Людям для души поют» представит ансамбль музыки и танца «Ромэн». Далее, с 19:20 до 20:20 пройдёт концертная программа «Живи, Россия!» ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка».

С 20:20 до 21:00 запланирована концертная программа «Своя дорога» в исполнении ансамбля «Воскресение» и музыканта Андрея Кирякова (балалайка).

В воскресенье, 13 июня, в 17:00 организаторы приглашают пермяков и гостей города принять участие в игре-викторине «Я знаю Пермь», которая пройдет в зелёной зоне набережной. Победители викторины получат памятные призы. Возрастное ограничение для всех мероприятий: 0+.