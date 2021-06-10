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В Прикамье поступила партия «ЭпиВакКорона» для иммунизации населения от COVID-19
По данным регионального Минздрава, с начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом уже привиты 258 483 жителя. Из них 204 572 полностью завершили курс иммунизации – им введены первый и второй компоненты вакцины. Всего за период массовой вакцинации на территорию Пермского края поступило 286 218 комплектов вакцины.
Привиться от коронавируса может любой житель региона старше 18 лет, не болевший COVID-19 в последние 6 месяцев и не имеющий противопоказаний. Если вы не знаете какую вакцину выбрать, «ЭпиВакКорона», «Спутник V» или «КовиВак», то можете проконсультироваться с вашим лечащим врачом. Отметим, иммунизация двухкомпонентной вакциной проводится первыми двумя препаратами – с интервалом в 21 день, «КовиВак» – 14 дней.
Записаться на вакцинацию от коронавируса можно в регистратуре медорганизаций, проводящих вакцинацию от COVID-19, в 55 филиалах МФЦ и 215 территориально обособленных структурных подразделениях «Мои Документы». Кроме того, записаться на прививку можно на портале Госуслуг.
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