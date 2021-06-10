День города: в Перми будет ограничено движения транспорта

В ночь с 11 на 12 июня жители Перми начнут праздновать День города в сквере им Татищева. В связи с этим будут организованы дополнительные отправления трамваев. Также в ночное время предусмотрены ограничения движения транспорта.в целях обеспечения безопасности дорожного движения и антитеррористической защищённости во время проведения встречи Дня города в сквере им. Татищева запланированы следующие ограничения движения транспорта:– с 23:00 11 июня до 00:30 12 июня будет временно закрыто движение всех видов транспорта за исключением трамваев по улице Ленина от улицы Пермской до улицы Клименко (без закрытия движения по улицам Пермской и Клименко), а также по улице Суксунской от улицы Ленина до улицы 2-й Разгуляйской;– с 23:30 11 июня до 00:10 12 июня будет временно приостановлено движение трамваев на период проведения мероприятий встречи Дня города по улице Ленина от улицы Пермской до улицы Клименко;–с 23:30 10 июня до 00:30 12 июня будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств по улице Ленина от улицы Пермской до улицы Клименко, по улице Суксунской от улицы Ленина до улицы 2-й Разгуляйской.Кроме того, в ночь встречи дня города для удобства жителей после 00:10 от остановочного пункта «Разгуляй» будут организованы дополнительные отправления трамваев:– №6 «Разгуляй – ОАО «Велта» в 00:10 и 00:20 в направлении ОАО «Велта»;– №7 «станция «Пермь-2» – ОАО «Вагоноремонтный завод» в направлении ВРЗ в 00:10 и 00:15, в сторону станции «Пермь-2» в 00:10 и 00:20;– №8 «АО «Инкар» – Пермская ярмарка» в 00:15 и 00:25 в направлении АО «Инкар»;– №12 «Школа №107 – Разгуляй» в 00:15 и 00:25 в направлении микрорайона Балатово.Маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн можно посмотреть на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии. Также получить консультацию можно по номеру телефона call-центра департамента транспорта: 250-25-50.