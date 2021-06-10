Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Мост через реку Мулянка должны сдать к осени 2022 года

День города: в Перми будет ограничено движения транспорта →

В Кочёво отметили День Группы Советских войск в Германии

В селе Кочёво Коми-Пермяцкого округа отметили День Группы Советских войск в Германии. В честь 76-летия ветераны формирования открыли памятник в историческом месте села — на Аллее Славы, рядом с военкоматом. В Восточной Германии с 1945 по 1994-й служили почти 200 жителей Кочёвского округа, не считая ветеранов — уроженцев села, которые живут в других регионах. На памятнике есть QR-код, отсканировав который, можно получить доступ к медиафайлам Кочёвского совета ветеранов. И главное - найти в списках однополчан.

Опубликовано: 10.06.2021 в 11:55 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Мост через реку Мулянка должны сдать к осени 2022 года

На стройплощадку жилого комплекса «Любимов» прибыл первый студотряд

В Прикамье открылись новые виртуальные концертные залы

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.06.2021

В «Олимпии» заполнили водой новые детские бассейны

Ход реконструкции улицы Героев Хасана проверили глава Перми и депутаты гордумы

Жарили шашлыки: установить виновных в крупном пожаре помогла камера видеонаблюдения

Улицы Перми готовят к празднованию Дня города

Я б людей лечить пошел, пусть меня научат

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.06.2021


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Мост через реку Мулянка должны сдать к осени 2022 года

День города: в Перми будет ограничено движения транспорта →

Обратите внимание

в Перми

На стройплощадку жилого комплекса «Любимов» прибыл первый студотряд
К работе над возведением микрорайона Любимов в Березниках приступили студотряды. Состав квалифицированный, большинство участников - будущие строители. И это лишь один из способов ускорить стройку, сделать микрорайон максимально комфортным.Аккуратно, не забывая про уровень, Степан кладёт стену: в подвале жилого дома надо сделать помещение для индивидуального теплового пункта. Опыт есть, говорит молодой человек, поэтому и получается неплохо
10.06.2021 в 10:22

Метки: Общество, Экономика, в Перми

В День России и День города в Перми пройдет порядка 100 мероприятий
12 июня город Пермь отпразднует свой 298-й день рождения. Предварительно прошло заседание оргкомитета по подготовке к этому событию. При подготовке различных акций, флешмобов, концертов и культурных событий особое внимание будет уделено обеспечению безопасности жителей.
10.06.2021 в 09:00

Метки: Общество, Официально, Культура, Анонс, в Перми

Автомобиль сбил пешехода на «зебре»
В Перми на пешеходном переходе автомобиль сбил девушку. Кадры ДТП опубликовала Пермская дирекция дорожного движения. Авария произошла на ул. Мира. Видно, как люди стоят на тротуаре и ждут зелёного сигнала светофора. Когда он загорелся, люди стали переходить проезжую часть. Пролетавший перекресток автомобиль совершил наезд сразу на двух женщин - одной потерпевшей удалось избежать травм и падения, другая упала на асфальт.
09.06.2021 в 14:55

Метки: Аварии, Происшествия, в Перми

Ход реконструкции улицы Героев Хасана проверили глава Перми и депутаты гордумы
К началу сентября на участке от улицы Хлебозаводской до улицы Василия Васильева будет запущено полноценное шестиполосное движение.
09.06.2021 в 10:03

Метки: в Перми, Экономика, Власть

Пермская набережная как точка притяжения
В Перми возобновили Выходные на набережной. Всё лето по пятницам, субботам и воскресеньям у Камы будет проходить бесплатные развлекательные акции
07.06.2021 в 16:55

Метки: Культура, Общество, в Перми, В России

В России

Прикамье заключило соглашение о сотрудничестве с авиакомпанией «Red Wings»
Краевые власти заключили соглашение о сотрудничестве с авиакомпанией «Red Wings». Речь идёт о развитии регулярных воздушных перевозок пассажиров, а также о базировании в Пермском аэропорту на постоянной основе самолётов перевозчика. Как отметил глава региона Дмитрий Махонин, это поможет наладить авиационное сообщение из Перми не только внутри страны, но и за её пределами, чтобы люди чувствовали позитивные изменения уже здесь и сейчас.
10.06.2021 в 09:54

Метки: Власть, Экономика, В России, в Пермском крае, В мире

Желание сбудется: названы места силы Пермского края
Российский сервис поездок и путешествий составил путеводитель по местам, где загадывают желания. В списке их более 60 по всей стране. Два места расположились в Пермском крае. Первая - скульптура «Легенда о пермском медведе», на перекрестке Компроса и улицы Ленина. Туристы и местные любят медведя и при удобном случае трут ему нос на удачу. Второе прикамское «место силы» — расщелина в скале на территории древнего Искорского городища в окрестностях поселка Ныроб. Она напоминает глубокую лестницу, ведущую до самой макушки горы. По преданию, пройдя по ней, человек очищается от грехов, а загаданное перед подъемом желание не замедлит исполниться.
09.06.2021 в 11:38

Метки: в Пермском крае, В России

Создана рабочая группа по строительству автодороги М-12 от Казани до Екатеринбурга
Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подписал распоряжение о создании рабочей группы по сопровождению проектирования и строительства скоростной автомобильной дороги М-12 Казань – Екатеринбург. Она входит в состав скоростного международного коридора «Запад – Восток» на территории Пермского края. Задачей группы будет оперативное координирование действий по вопросам подготовки и реализации проекта, ее члены будут определять направления совместной деятельности.
08.06.2021 в 08:25

Метки: В России, в Пермском крае, Общество, Экономика, Власть

Пермская набережная как точка притяжения
В Перми возобновили Выходные на набережной. Всё лето по пятницам, субботам и воскресеньям у Камы будет проходить бесплатные развлекательные акции
07.06.2021 в 16:55

Метки: Культура, Общество, в Перми, В России

В День России пройдет телемарафон «Широка страна моя родная…»
12 июня в 00:00 (мск) на мультимедийной онлайн-платформе
07.06.2021 в 15:50

Метки: Анонс, Культура, Общество, В России, СМИ

Лента новостей RSS каналы

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.06.2021«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.06.2021

В трех районах Перми заработали городские ярмаркиВ трех районах Перми заработали городские ярмарки

Пермяки облагораживают свои дворыПермяки облагораживают свои дворы

Названы ТОП-10 российских городов по числу и площади торговых центровНазваны ТОП-10 российских городов по числу и площади торговых центров

Пермяки могут поучаствовать во Всероссийском квиз-марафон «Знание» Пермяки могут поучаствовать во Всероссийском квиз-марафон «Знание»

Остановитесь до переезда!Остановитесь до переезда!

В Перми произошло ДТП с участием машины реанимации В Перми произошло ДТП с участием машины реанимации

В Верещагино будут судить черного лесорубаВ Верещагино будут судить черного лесоруба

С 10 июня в Прикамье планируется официальное открытие пляжейС 10 июня в Прикамье планируется официальное открытие пляжей

Затмение: Луна закрыла Солнце на 37%Затмение: Луна закрыла Солнце на 37%

Пермский институт ФСИН показал, чему учат на кафедре кинологииПермский институт ФСИН показал, чему учат на кафедре кинологии

В Пермском крае выявлено 96 новых случаев заражения COVID-19 В Пермском крае выявлено 96 новых случаев заражения COVID-19

Жители Прикамья предстанут перед судом за поджог экскаватора Жители Прикамья предстанут перед судом за поджог экскаватора

12 и 13 июня в Перми изменится движение автобусов по Компросу12 и 13 июня в Перми изменится движение автобусов по Компросу

В Горьковском парке трудится робот-мороженщицаВ Горьковском парке трудится робот-мороженщица

«Выходные на набережной»: в праздничные выходные запланирована особая программа

В Прикамье поступила партия «ЭпиВакКорона» для иммунизации населения от COVID-19В Прикамье поступила партия «ЭпиВакКорона» для иммунизации населения от COVID-19

День города: в Перми будет ограничено движения транспортаДень города: в Перми будет ограничено движения транспорта

В Кочёво отметили День Группы Советских войск в ГерманииВ Кочёво отметили День Группы Советских войск в Германии

Мост через реку Мулянка должны сдать к осени 2022 годаМост через реку Мулянка должны сдать к осени 2022 года

На стройплощадку жилого комплекса «Любимов» прибыл первый студотрядНа стройплощадку жилого комплекса «Любимов» прибыл первый студотряд

Прикамье заключило соглашение о сотрудничестве с авиакомпанией «Red Wings»Прикамье заключило соглашение о сотрудничестве с авиакомпанией «Red Wings»

Со дна Камы удалось поднять затонувший семь лет назад автомобиль с телами супруговСо дна Камы удалось поднять затонувший семь лет назад автомобиль с телами супругов

В День России и День города в Перми пройдет порядка 100 мероприятийВ День России и День города в Перми пройдет порядка 100 мероприятий

В Прикамье открылись новые виртуальные концертные залыВ Прикамье открылись новые виртуальные концертные залы

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2021.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную