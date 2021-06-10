Мост через реку Мулянка должны сдать к осени 2022 года

Мост через реку Мулянка на трассе Пермь-Екатеринбург обещают сдать к осени 2022 года. До тех пор транспорт будет двигаться здесь по двум полосам, что в условиях дачного сезона неизбежно провоцирует серьезные пробки.Двадцатитонный экскаватор зачищает остатки старого моста через реку Мулянка. Демонтаж объекта почти закончен.

Капитальный ремонт моста на трассе Пермь-Екатеринбург стартовал в мае. С этой недели движение ограничено: автомобили ездят по одной полосе в каждую сторону. У Антона Курбатова здесь дача.

Антон Курбатов: "Сейчас у Мулянки ехал, около получаса стоял. Поток машин большой, но деваться тоже некуда, дороги ведь нужны".Другой водитель - местный житель Николай - за ремонтом наблюдает ежедневно. Говорит, два года потребовалось российским строителям, чтобы возвести Крымский мост. Наш мост - над Мулянкой - будет возведен за полтора. По контракту новый объект здесь обещают построить к осени 2022 года.

Николай: "Есть же свободное время, зима, допустим, есть осень, когда не дачный сезон. А летом всегда автомобили ездят, много машин. Пробка создается из-за чего: машины две-три встанут, там моментально пробка, особенно если по трассе скоростной".Сами работники уверены - с возведением моста справятся быстрее. Дежурят по 20 человек. Трудятся ежедневно.

Артем Никандров, начальник участка: "Идем с опережением календарного графика уже на 10 процентов. По идее, монтаж балок должен быть в ноябре, мы планируем начать его в июле-августе".

В региональном представительстве «Росавтодора» пояснили, к февралю планируется достроить левую часть. Сразу после этого начнется капитальный ремонт правой части моста.ФКУ Упрдор «Прикамье»: «Работы проводятся с опережением календарного графика на два месяца. После проведения капитального ремонта габарит проезжей части увеличится с двух до трех полос движения».

Сама же подрядная организация из Казани. В 2018 году заканчивала строительство другого моста через реку Сюзьва на федеральной трассе между Краснокамском и Нытвой. Тогда ей пришлось взять на себя недострой: работы были приостановлены в связи с нарушением сроков другим подрядчиком. Из-за этого сроки сдвинулись на год и объект был сдан позже.Вне зависимости от темпов строительства, в этом дорожном сезоне пермякам, выезжающим за город в сторону Кунгура, придется учитывать новые обстоятельства. Тем более, что здесь на Героев Хасана - это не единственная дорожная преграда.