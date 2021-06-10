На стройплощадку жилого комплекса «Любимов» прибыл первый студотряд

К работе над возведением микрорайона "Любимов" в Березниках приступили студотряды. Состав квалифицированный, большинство участников - будущие строители. И это лишь один из способов ускорить стройку, сделать микрорайон максимально комфортным.Аккуратно, не забывая про уровень, Степан кладёт стену: в подвале жилого дома надо сделать помещение для индивидуального теплового пункта. Опыт есть, говорит молодой человек, поэтому и получается неплохо.

Степан и ещё шесть молодых людей - первый студотряд, прибывший на стройплощадку жилого комплекса "Любимов" в Березниках. Сами ребята из Чайковского - будущие строители, и на предложение попробовать свои силы здесь приняли на ура.

Степан Владимиров, студент-строитель: "Дальше я собираюсь работать по профессии, и этот опыт мне пригодится в будущем". Несколькими этажами выше Евгений проверяет качество устройства электропроводки, розеток, выключателей. Сам он из Красновишерска, с работой по профилю там туговато, обратился в службу занятости, сейчас работы хватает с избытком.

Евгений Александров, прораб по электромонтажным работам: "Мне позвонили, предложили заполнить анкету, я заполнил – соответственно, через три дня уже позвонили и предложили приехать на собеседование".

"Любимов" - полноценный микрорайон, который возводится в правобережной части Березников. Жителей постепенно переселяют из зоны техногенной аварии, так что кроме домов предусмотрена вся инфраструктура - есть детские сады, готовится к открытию школа. На сегодняшний день в "Любимове" построено 15 домов, в них переехало порядка шести тысяч человек, и строительство ещё 14 домов продолжается.

По поручению главы региона Дмитрия Махонина, началась перезагрузка проекта. Микрорайон должен стать стопроцентно комфортным для проживания, и особое внимание непосредственно строительству и мобилизации работников - их количество растёт, людей ждут, условия гарантируют.

Сергей Якутов, директор по персоналу и взаимодействию с органами власти АО «Корпорация развития Пермского края»: "На сегодняшний день порядка 680 человек присутствуют ежедневно на строительной площадке. Мы планируем увеличить присутствие персонала до тысячи человек. То есть рабочие руки нужны".Для усиления контроля штаб-квартира Корпорации развития Пермского края переехала сюда, на месте работают инженеры строительного контроля, при необходимости проводятся консультации со специалистами российского Минстроя. Что касается студенческих отрядов - первый к работе приступил, к концу июня ожидается прибытие ещё 38 человек.