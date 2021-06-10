← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.06.2021
На стройплощадку жилого комплекса «Любимов» прибыл первый студотряд →
В Прикамье открылись новые виртуальные концертные залы
Возможность в прямом эфире наблюдать лучшие музыкальные события края и страны появилась в Усольском доме народного творчества, Кудымкарской и Оханской детских школах искусств (ДШИ). Первым транслируемым в новых виртуальных концертных залах Пермского края мероприятием стал концерт XII фестиваля «Владимир Спиваков приглашает…».
Еще один зал нацпроекта «Культура» заработает осенью в Чердыни, а в следующем году – в Гремячинске, Нытве, Горнозаводске и Верещагино.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.06.2021
В «Олимпии» заполнили водой новые детские бассейны
Ход реконструкции улицы Героев Хасана проверили глава Перми и депутаты гордумы
Жарили шашлыки: установить виновных в крупном пожаре помогла камера видеонаблюдения
Улицы Перми готовят к празднованию Дня города
Я б людей лечить пошел, пусть меня научат
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.06.2021
Представлялись покупателями: жители Свердловской области признаны виновными в 27 кражах
В ночное время в Перми будет закрыто движение транспорта на Компросе
В крае выявлено 97 новых случаев заражения COVID-19
Добавить комментарий: