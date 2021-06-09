Ход реконструкции улицы Героев Хасана проверили глава Перми и депутаты гордумы

Обустройство улицы Героев Хасана после и во время ремонта стало причиной многочисленных обращений к городским властям. Подрядчика после этого предупредили и установили сроки для решения проблем. Накануне прошла проверка. Что увидели?

Скорейшего завершения этой стройки сегодня желают все, и глава Перми не исключение. И все-таки на Героев Хасана уже чувствуется приближение финиша. Но пока это радует лишь автомобилистов. А пешеходам приходится терпеть строительные неудобства.

Сергей Мельчаков: "Мы уже на протяжении не одного года вот так вот, у нас грязь, к проходным не подойти, но ждем, надеемся, что будет лучше".

Месяц назад разговор об этом уже шел. Мэр Алексей Дёмкин тогда распорядился ситуацию исправить, и результат пообещал проверить лично. К поручениям главы Перми и депутатов подрядчик отнесся весьма ответственно. И мусор убрал, и тротуар сделал, причем не временный, а капитальный.

Но, к сожалению, только на том участке, где и проходила, собственно, встреча.

Впрочем, строители обещают в ближайшее время все-таки порадовать пешеходов. Реконструкция Героев Хасана на участке от Хлебозаводской до Васильева - очень сложный проект. Здесь просто уйма самых разных сетей, в том числе бесхозных. Заказчику и подрядчику постоянно приходится решать неожиданные задачи. Александр Филиппов, депутат Пермской городской думы: "Действительно есть сложности, связанные со взаимодействием с сетевыми организациями. Но при всем при этом, когда нет возможности работать на дорожном полотне - можно заниматься тротуарами".

И тем не менее, на финишной прямой подрядчик ускорился.

Арсен Болквадзе, депутат Пермской городской думы: "Мы уже здесь не первый раз депутатской комиссией выезжаем, смотрим этот объект, и надо заметить, что за последние несколько месяцев темпы работ существенно увеличились".Прозвучало, что полноценное движение на Героев Хасана будет запущено уже к сентябрю.

Алексей Дёмкин, глава Перми: "На сегодняшний день все сложности с сетевыми организациями - они уже утрясены. Работы выполнены, остается чисто дорожная работа. Движение будет запущено по обеим сторонам, останутся только небольшие благоустроительные нюансы".

Тем не менее, глава Перми и городские депутаты намерены вновь приехать сюда с инспекцией в июле.