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Жарили шашлыки: установить виновных в крупном пожаре помогла камера видеонаблюдения

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В Пермском лесопожарном центре назвали причину масштабного пожара в Пермском районе. Сухая трава вспыхнула возле деревни Мостовой. Огонь быстро распространился и подступил к лесу. Установить виновных помогла камера видеонаблюдения - это отдыхающие, которые жарили шашлык в нарушение всех правил, объявленных на время особого противопожарного режима, когда открытый огонь попал под запрет. На кадрах видно, что попытки компании потушить пожар своими силами успехом не увенчались - тогда горе-шашлычники просто сбежали с места ЧП. Ликвидировали возгорание уже профессионалы. В мае система видеонаблюдения за пожарами в Пермском крае работала в тестовом режиме, накануне её запустили полностью. 40 камер (раньше их было 25) теперь помогают контролировать территорию в 3 млн гектаров леса - это 25% всего лесного фонда Пермского края. Комплексы поворачиваются на 360 градусов, записи хранятся около двух недель. Всего в регионе с начала тёплого сезона произошло 49 лесных пожаров, большую часть помог распознать искусственный интеллект. Григорий Чечушков, начальник региональной диспетчерской службы Пермского лесопожарного центра: "В целом по краю зафиксировано 154 возгорания, 34 пожара - мы не допустили перехода на лес. Зафиксировано семь пожаров в лесу с помощью видеокамер. Система работает по алгоритму, когда на зелёном фоне леса появляется облако дыма - когда цвета накладываются, в диспетчерскую службу Пермского лесопожарного центра приходит сигнал для реагирования".

Метки: Происшествия, Горячая тема, Общество

Опубликовано: 09.06.2021 в 09:30 в рубрике - Вести Пермь

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