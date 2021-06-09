В «Олимпии» заполнили водой новые детские бассейны

В Перми в спорткомплексе «Олимпия» началось заполнение водой новых детских бассейнов. Делается это в рамках поэтапного открытия второй очереди спорткомплекса. Какое-то время уйдет на экспертизу, а после здесь ждут даже грудных младенцев.

Сколько положительных эмоций вызывают водные процедуры у этих грудничков!

Так с комфортом адаптировать малышей к водной среде теперь смогут и пермские мамы. Спорткомплекс «Олимпия» запускает одноимённую программу в новом детском бассейне.

Павел Мальцев, руководитель аквацентра спорткомплекса «Олимпия-Пермь»: "Здесь будут заниматься дети от 4 до 7 лет. Глубина бассейна 0,6 метра. Ширина 8 на 5,3 метра, и будет программа проходить также «Мама и малыш».

Директор спорткомплекса Сергей Комонов ведёт экскурсию по введённой в эксплуатацию второй очереди. Общая площадь - 10,5 тысяч квадратных метров. Детских бассейнов здесь три - на 12, 10 и 8 метров. Сейчас ванны уже наполнены водой.

Сергей Комонов, директор спорткомплекса «Олимпия-Пермь»: "Сданы пробы в СЭС, ждём результатов, как только будет положительный - сразу запускаем". Это сегодня «Олимпия» - крупнейший в регионе бассейн, готовый принять соревнования самого высокого уровня. В послужном списке есть Кубок мира по подводному спорту и Чемпионат Европы по дайвингу. В целом же, проект более чем долгоиграющий.

Павел Мальцев, руководитель аквацентра спорткомплекса «Олимпия-Пермь»: "С советских времён долго реализовывался. Первая, вторая очередь - это как раз зона большого бассейна, малого бассейна, детской ванны с комплексом и сауной. На сегодняшний день, где мы с вами находимся, изначально по проекту здесь должен был быть ресторан, бар и дискотека". Реконструкцию спортивное учреждение провело за свой счёт, без привлечения бюджетного финансирования. В феврале 2021 года постановлением краевого правительства права на объект переданы Минспорту Прикамья.

Сергей Комонов, директор спорткомплекса «Олимпия-Пермь»: "Будет ли бюджетное финансирование под эти вещи, пока не совсем понятно. Хотел бы отметить, что спорткомплекс «Олимпия» является коммерческой организацией, несёт большие затраты на содержание всего этого комплекса, поэтому главной целью у нас является извлечение прибыли".

На каникулы клиентов «Олимпия» распускает с 19 июля. Связано это с опрессовкой и ежегодной чисткой. Новый сезон начнётся с 22 августа.