Улицы Перми готовят к празднованию Дня города
Полным ходом ведётся подготовка ко Дню города – 12 июня Перми исполнится 298 лет. Подрядные организации активизировали все подготовительные мероприятия –продолжаются работы по нанесению разметки, благоустройству газонов и высадке цветов. В связи с высокой температурой воздуха и активным цветением тополей ведется ежедневный полив автомобильных дорог.
Как сообщили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, на сегодняшний день на улицах города работает 19 уличных пылесосов и 22 поливомоечные машины. Ежедневный полив дорог позволяет минимизировать риски возникновения пожаров, источником которых является тополиный пух, а также предотвращает разлёт семян тополя. Пылесосами осуществляется уборка пуха. Работа техники переведена на усиленный режим.
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