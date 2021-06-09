Я б людей лечить пошел, пусть меня научат
С сентября этого года учащиеся 10-11-х классов Пермского края смогут изучать профильные предметы медицинской направленности на современном оборудовании под кураторством преподавателей ведущих вузов Перми и практикующих врачей. Для этого в пяти образовательных учреждениях Прикамья откроют профильные классы: в пермских школах № 6 и «Приоритет», гимназии № 3 Кудымкара, гимназии № 1 Соликамска и школы № 8 Березников.
В классы за счет краевого бюджета будет поставлено специализированное оборудование диагностического и исследовательского модулей для отработки практических медицинских навыков.
В ходе обучения в медклассах школьники будут знакомиться с медицинскими вузами, колледжами и профессиями. Кроме того, учителя и кураторы профильных классов будут проходить очные курсы и образовательные стажировки. Предполагаемая общая сумма финансирования проекта – 70 млн руб.
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