«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.06.2021
Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи
Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
07.06.2021 в 16:55
07.06.2021 в 16:25
07.06.2021 в 12:50
04.06.2021 в 17:40
«Золотая шайба»: в Перми подвели итоги Суперфинала Всероссийских соревнований юных хоккеистов
В Перми завершился Суперфинал Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова. На площадках УДС «Молот» и СК им. В.П. Сухарева в течение 5 дней сражались 24 лучшие дворовые команды из регионов России. В этом году установлен рекорд по количеству участников «Золотой шайбы». В России соревнования объединили 89 тысяч ребят. В Пермском крае на старт регионального этапа вышло 73 команды и 1 700 юных хоккеистов. Традиция, которой уже более полувека остается неизменной. В матчах участвуют не профессиональные, а дворовые команды.
03.06.2021 в 12:59
08.06.2021 в 08:25
07.06.2021 в 16:55
07.06.2021 в 15:50
«Золотая шайба»: в Перми подвели итоги Суперфинала Всероссийских соревнований юных хоккеистов
В Перми завершился Суперфинал Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова. На площадках УДС «Молот» и СК им. В.П. Сухарева в течение 5 дней сражались 24 лучшие дворовые команды из регионов России. В этом году установлен рекорд по количеству участников «Золотой шайбы». В России соревнования объединили 89 тысяч ребят. В Пермском крае на старт регионального этапа вышло 73 команды и 1 700 юных хоккеистов. Традиция, которой уже более полувека остается неизменной. В матчах участвуют не профессиональные, а дворовые команды.
03.06.2021 в 12:59
02.06.2021 в 14:40
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.06.2021
Представлялись покупателями: жители Свердловской области признаны виновными в 27 кражах
В ночное время в Перми будет закрыто движение транспорта на Компросе
В крае выявлено 97 новых случаев заражения COVID-19
Засуха: в Пермский край пришёл новый антициклон
В ТРЦ «Планета» в Перми открылся «Макдоналдс»
«Умная» диагностика: пермякам стала доступна капсульная эндоскопия
С начала сезона огнеборцы Прикамья спасали лес 49 раз
В Прикамье пополнился автопарк санитарного транспорта
На грани ЧС: Оса осталась без воды
В Мотовилихе стартовал ремонт тротуаров
Создана рабочая группа по строительству автодороги М-12 от Казани до Екатеринбурга
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 07.06.2021
Пермская набережная как точка притяжения
Вакцинация от COVID-19: в Перми работают четыре мобильных пункта
Купальный сезон в Прикамье откроется официально 10 июня
В День России пройдет телемарафон «Широка страна моя родная…»
Не «промохай» «окончаловку»: Яндекс изучил диалектизмы разных регионов
Пермский край. Неделя за 159 секунд
В Пермском крае выявлено 95 новых случаев заражения COVID-19
Логотип 300-летия Перми: нужны идеи
ГТО: на старт выходят школьники
12 июня в Прикамье будет запрещена продажа алкоголя
Запущены прямые авиарейсы из Перми в Арабские Эмираты
В Прикамье до сентября вводится особый противопожарный режим
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Представлялись покупателями: жители Свердловской области признаны виновными в 27 кражах
В ночное время в Перми будет закрыто движение транспорта на Компросе
В крае выявлено 97 новых случаев заражения COVID-19
Засуха: в Пермский край пришёл новый антициклон
В ТРЦ «Планета» в Перми открылся «Макдоналдс»
«Умная» диагностика: пермякам стала доступна капсульная эндоскопия
С начала сезона огнеборцы Прикамья спасали лес 49 раз
В Прикамье пополнился автопарк санитарного транспорта
На грани ЧС: Оса осталась без воды
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 07.06.2021
Добавить комментарий: