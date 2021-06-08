Представлялись покупателями: жители Свердловской области признаны виновными в 27 кражах

Свердловский районный суд Перми признал 31-летнего мужчину и 39-летнюю женщину виновными в совершении серии краж и покушений на кражи с банковского счета. В общей сложности на их счету 36 эпизодов противоправной деятельности.Следствием установлено, что у сожителей, жителей Свердловской области, возник умысел на хищение денежных средств граждан с их банковских счетов.В начале марта 2020 года фигуранты прибыли в Пермь. Чтобы не быть изобличенными в преступлениях сотрудниками правоохранительных органов, соучастники нашли незнакомых им людей, которые за денежное вознаграждение оформили на себя сим-карты различных операторов сотовой связи и многофункциональные платежные карты.Сожители находили информацию о продаже вещей, в которых был указан телефон потенциального потерпевшего. Звонили на абонентский номер, представлялись покупателями. Говорили, что готовы купить товар, оплату за него произвести путем безналичного перечисления денежных средств на банковскую карту продавца. Обманным путем получали сведения о номере и сроке действия банковской карты потерпевшего. Затем под вымышленными предлогами узнавали пароли, поступающие на сотовый телефон жертвы в СМС, после это переводили деньги на электронные кошельки, оформленные на подставных лиц. Сожители совершали преступления, как в одиночку, так и совместно. Иногда один и тот же человек мог перевести им деньги несколько раз.Криминальная пара была задержана оперативниками в конце апреля при попытке покинуть Пермский край.Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, в общей сложности было совершено 27 краж и 9 покушений на кражу, ущерб от которых составил более 316 тысяч рублей. Фигуранты дела возместили потерпевшим ущерб в полном объеме.Суд назначил осужденным наказание в виде исправительных работ. В общей сложности им предстоит принудительно отработать 3 года и 10 месяцев в местах, определенных местным самоуправлением, с вычетом из заработной платы 10% в доход государства.