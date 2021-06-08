В ночное время в Перми будет закрыто движение транспорта на Компросе

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Подрядчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.
Сейчас подрядчик работает на всём протяжении улицы, чтобы синхронизировать работы и ускорить выполнение ремонта. Комплексное благоустройство Комсомольского проспекта планируется закончить к 300-летию города.
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