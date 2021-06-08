В крае выявлено 97 новых случаев заражения COVID-19
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 58 235. В числе 97 новых инфицированных 40 пациентов мужского пола, 57 – женского, среди заболевших 8 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 20 человек, от 30 до 49 лет – 30 человек, 23 в возрасте 50-64 и 16 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Засуха: в Пермский край пришёл новый антициклон
В ТРЦ «Планета» в Перми открылся «Макдоналдс»
«Умная» диагностика: пермякам стала доступна капсульная эндоскопия
С начала сезона огнеборцы Прикамья спасали лес 49 раз
В Прикамье пополнился автопарк санитарного транспорта
На грани ЧС: Оса осталась без воды
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 07.06.2021
Пермский край. Неделя за 159 секунд
В Пермском крае выявлено 95 новых случаев заражения COVID-19
Логотип 300-летия Перми: нужны идеи
Добавить комментарий: