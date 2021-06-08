Засуха: в Пермский край пришёл новый антициклон

Обещанные грозы, дожди и конец сухого сезона в Пермском крае отменяется минимум на две недели. В регион пришли новые антициклоны, будет солнечно и даже жарко, до 28 градусов к концу этой недели. С учетом того, что южно-восточные районы края дождя не видели с начала апреля.Андрей Шихов, специалист ГИС-центра ПГНИУ: "В целом средняя температура за неделю будет выше нормы на 1-2 градуса. Дневная температура все дни будет выше +20С, за исключением вторника. На севере завтра будет не выше +17…+19С. В последующие дни постепенный рост от +20…+26С в конце недели. И это уже вторая неделя с полным отсутствием осадков, по юго-востоку края в некоторых районах осадков не было уже практически два месяца. Они были слабые, и к эффективным осадкам их отнести нельзя, поэтому продолжится рост засушливости и пожароопасности, чего не было в июне уже давно".