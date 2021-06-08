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Засуха: в Пермский край пришёл новый антициклон
Андрей Шихов, специалист ГИС-центра ПГНИУ: "В целом средняя температура за неделю будет выше нормы на 1-2 градуса. Дневная температура все дни будет выше +20С, за исключением вторника. На севере завтра будет не выше +17…+19С. В последующие дни постепенный рост от +20…+26С в конце недели. И это уже вторая неделя с полным отсутствием осадков, по юго-востоку края в некоторых районах осадков не было уже практически два месяца. Они были слабые, и к эффективным осадкам их отнести нельзя, поэтому продолжится рост засушливости и пожароопасности, чего не было в июне уже давно".
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