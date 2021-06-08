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В ТРЦ «Планета» в Перми открылся «Макдоналдс»
Для семьи Старковых открытие нового предприятия быстрого обслуживания в ТРК «Планета» стало приятным сюрпризом. Решили зайти пообедать, и глава семьи стал 200-миллионным гостем.
Денис и Сергей Старковы: "Мы не ожидали. Просто зашли побаловать детей в очередной раз и вот, выиграли. Больше нравится в Макдоналдсе».
В этом году пермскому "Макдоналдс" исполняется 10 лет. Это уже 5 предприятие, открытое в нашем городе. Помимо любимого меню здесь появится более 70 новых рабочих мест с возможностью карьерного роста в крупной компании.Юлия Черная директор предприятия «Макдоналдс» в ТРК «Планета»: «У нас приходят ребята, которым 16, 17, 18 лет. Для них это первая работа с официальном трудоустройством, на котором они могут себя не только найти, но и вырасти в карьерном росте».
Для удобства покупателей еду можно заказать и онлайн, и с помощью киоска самообслуживания внутри. Кроме того, новый "Макдоналдс" стал частью обновленной концепции «МакКафе».
Это второе МакКафе в городе, и здесь обновлено меню. К примеру, по просьбе посетителей можно найти такое блюдо, как сырники.
А для семьи Старковых открытие нового предприятия стало возможностью устраивать семейные обеды и ужины гораздо чаще, поскольку аппетитную картошку, вкусные бургеры и многое другое теперь можно заказать в шаговой доступности.
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