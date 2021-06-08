«Умная» диагностика: пермякам стала доступна капсульная эндоскопия

Когда иные методы диагностики могут не помочь. Пермские врачи отладили работу уникальной диагностической капсулы. Устройство обследует систему пищеварения и делает видео высокого качества.

Начало диагностики - пациент принимает капсулу, которая обследует организм в течение 10-12 часов. Все это время человек может заниматься повседневными делами.

Капсула небольших размеров, трудностей с проглатыванием не будет. Аппарат оснащен видеокамерой, подсветкой и аккумулятором для 15 часов работы.

Аппарат снимает видео в высоком разрешении и фиксирует каждый миллиметр внутреннего органа. Изображение по WI-FI записывается на специальный прибор, который пациент носит на себе. По словам специалистов, это максимально точный вид обследования, который помогает определить патологии и болезни пищевода, желудка, толстой, прямой, а самое главное тонкой кишки - недоступной для других методов диагностики.

Пётр Щербаков, врач-гастроэнтеролог, эндоскопист высшей квалификационной категории клиники «МЕДСИ»: "Мы имеем полный внутренний мир человека со всей патологией. Выявляются полипы, кровотечения, какие-то глисты, если они там есть, это все капсула показывает. Выявляет новообразования кишечника даже более чётко, чем традиционная колоноскопия".

И еще один важный момент - во время исследования с помощью капсулы пациент не испытывает неприятных и болезненных ощущений, как, например, при проведении ФГС и колоноскопии. Все аппараты одноразовые и выходят из организма естественным путем. Ксения Белоконь, главный врач клиники «МЕДСИ» на Петропавловской г. Пермь: "Расшифровку и описание исследования проводит доктор медицинских наук, профессор Пётр Леонидович Щербаков (г. Москва). Он является основоположником видеокапсульной эндоскопии у нас в России. Его стаж в этом направлении более 20 лет".

Утром пациент глотает капсулу, и уже вечером того же дня результаты исследования с ресивера попадают на компьютер врача. Заключение выдается через два дня после исследования. Константин Барбасов, пациент: "То, что у меня колоноскопия не показала и ФГС, вот сейчас исследование реально показало и дало результат. Наконец-то выяснили, в чем проблема".

Впервые обследование с помощью капсульной диагностики стало доступным в клинике «Медси» для жителей Перми.