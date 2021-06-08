С начала сезона огнеборцы Прикамья спасали лес 49 раз

Кадры сняты парашютистом-пожарным: в Кунгурском районе горел гектар леса. Чтобы такого не повторилось в Мотовилихе, местный лесничий Сергей Муньков вывешивает огромный плакат с предупреждением - разводить костры запрещено. Но главная его задача - разговаривать с теми, кто нарушает правила.

Сергей Муньков, лесничий Мотовилихинского участкового лесничества: "Проводим беседы на противопожарную тему. Люди относятся к этому с пониманием, идут навстречу. Конфликты редко бывают - мол, пришли отдохнуть, а вы нам мешаете».

Нарушителей тем не менее много, о чём говорит обугленная земля, например, на «Липовой горе». Тогда как нельзя жарить мясо на открытом огне, а также сжигать мусор в лесу. Для самых несговорчивых с этой недели увеличились суммы штрафов в 2, а то в 6 раз. Теперь наказание для обычных любителей шашлыка без правил 4-5 тысяч рублей (раньше было от полутора тысяч), для юридических лиц штраф вырос в 6 раз и может достигать полумиллиона. Но костёр может нанести более внушительный ущерб. Накануне на берегу Вишеры туристы оставили непотушенный костёр - огонь ушёл в лес. И таких эпизодов немало. Сейчас в регионе действует 3-й класс опасности, в Кунгурском районе - 4-й, в Чернушке - 5-й. В этих случаях посещение лесов и вовсе могут запретить. Следить за происходящим помогают 40 камер видеонаблюдения.

Григорий Чечушков, начальник региональной диспетчерской службы Пермского леспопожарного центра: "На сегодня зарегистрировано 48 лесных пожаров, площадь составляет 503 гектара, средняя площадь одного пожара - 10 га. Если смотрим по аналогии с прошлым годом - тогда у нас был 1 пожар на эту дату».

Во время интервью фиксируют уже следующий - 49-й пожар, на территории Соликамского лесничества. Так называемые «сухие грозы», когда молния есть, а осадков нет, уже стали причиной пяти лесных пожаров. Ситуация, по прогнозам, будет ещё сложнее.

Григорий Чечушков, начальник региональной диспетчерской службы Пермского леспопожарного центра: «Особенность Пермского края в том, что у нас есть сосняки-беломошники. Это насаждения - начиная с Соликамска и по северу края. При сухих грозах, при разряде молнии моментально огонь распространяется по подстилке. Пожар распространяется моментально и на большой территории, поэтому самая большая опасность - сухие грозы». В городе - своя угроза - в виде тополиного пуха. Он лежит на газонах, тротуарах, не оседая, летает в воздухе. Пешеходы спасаются как могут.

Между тем дискомфорт от попадания пуха в глаза - не самое страшное.

Небольшой искорки достаточно, чтобы пух превратился в «бикфордов шнур» - тот, что моментально ведёт огонь в данном случае к возгоранию. Особенно это опасно возле гаражей и небольших построек. Впрочем, жильцам многоэтажек расслабляться тоже не стоит - как говорят, «летний снег» при сильном ветре достигает 12 этажа.

Поджигание пуха может грозить даже уголовной ответственностью - если пострадает чужое имущество.