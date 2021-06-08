В Прикамье пополнился автопарк санитарного транспорта

Для ускорения медицинской помощи три десятка автомобилей отправились в районы, к местам службы в местных больницах. Есть даже машины с полным приводом для труднодоступных мест. «Бок о бок» служебный транспорт на площади перед Театром-Театром стоит в первый и последний раз. Сразу после церемонии вручения ключей «Ларгусы» и «Нивы» разъедутся по всему Прикамью.

Гараж санитарного автотранспорта для своевременного оказания помощи, в том числе пациентам из труднодоступных и отдаленных местностей, стал больше на три десятка легковых машин.

18 «Ларгусов», 13 «Нив». Все эти автомобили прямо с площади отправятся по всему Пермскому краю. И что немаловажно, учтены особенности местных дорог - «Нива» 4X4 повышенной проходимости. Автомобили распределили между 17 территориями. Там, где они необходимы. Год пандемии в очередной раз подчеркнул исключительную важность и самоотверженность профессии врача. В списке краевые, районные, городские и детские медицинские учреждения.

Дмитрий Антонов, главный врач ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница»: "Меня как главного врача эти моменты откровенно радуют, потому что это в целом направлено для решения глобальных задач, которые стоят перед нами всеми – это улучшение доступности прежде всего и качества медицинской помощи, в том числе нашим маленьким пациентам". Ключи водителям вручил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Глава региона отметил, что улучшение материальной базы учреждений – это приоритетная задача руководства страны и края. А решать её в режиме здесь и сейчас позволяют региональные программы и национальные проекты.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Помимо этих замечательных машин, большая программа по приобретению медоборудования, порядка полутора тысяч медоборудования также будут переданы в ваши учреждения, масштабная программа по ремонтам, масштабная программа, мы продолжим обновление фельдшерско-акушерских пунктов".

Всего до конца года в прикамские больницы будет поставлено 125 единиц санитарного транспорта. Из них 89, включая новую партию, уже в деле. Сразу после официальной части автомобили отправились на дежурство.