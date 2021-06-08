На грани ЧС: Оса осталась без воды

На грани ЧС. Практически без воды осталась Оса. Водопроводы в городе переведены на работу по графику. Графики работают только на бумаге. Как дошел до засухи город, стоящий на полноводной Каме?

Елена Сыпачева: "Воды нет, сухо, даже не бурлит ничего".

И таким образом, почти в полной засухе, в микрорайоне Восточный люди живут четвертые сутки. И если в городе хоть иногда воду подают в многоэтажки, в близлежащие деревни она почти не доходит. Елена Сыпачева: "Бывает, что утром, когда включают в 6 утра, струйкой бежит, успеваем две кастрюльки набрать и все".

Кто-то ездит на ключик за 15 километров, кто-то ездит мыться к родственникам в «счастливые часы». И это те, у кого есть личный транспорт. По словам представителей администрации, воды не хватает из-за того, что обмелела река Тулва. Воду обещали подавать по графику. Вот только по словам местных, это не соблюдается.

Татьяна Винокурова: "Еще ждем. До скольки ждать? До 23.00 вечера. По графику до одиннадцати вечера вода. Мы сидим, ждем, воды в результате ни капли нет".Несмотря на то что Оса окружена водой, скважины водозабора находятся под руслом реки Тулва. Уровень воды тут низкий. Специалисты говорят, что воду просто-напросто не удается накопить в резервуарах. Принято решение бурить новые скважины. Но на это нужно время.

Борис Корсаков, главный инженер МУП «Водоканал-Оса»: "Если мы разбурим, и будет хорошая добыча воды, 1500 кубов сможем в сутки плюсом накачивать воды".

В администрации городского округа подтвердили, что такая проблема возникает из года год. И если смотреть глобальнее, муниципалитету нужна реконструкция водозабора. Проектно-сметную документацию сделали в 2015-м. Стоимость - более 500 миллионов. Но в федеральную программу попасть никак не удается. Алексей Григорьев, глава Осинского городского округа: "Мы неоднократно пытались попасть в федеральную программу «Чистая вода», но условия программы таковы, что денежные средства выделяются только тем территориям, где качество воды отрицательное".

В Осе, наоборот, с этим все в порядке. Получается замкнутый круг. Так что сколько «терпеть» людям без нормального водоснабжения, пока непонятно. Чтобы немного ситуацию поправить, уже сегодня здесь пообещали наконец-то организовать подвоз воды. Впрочем, она здесь везде, та же Кама почти на расстоянии вытянутой руки. Сейчас на общественном пляже в Осе пока народа нет. Во-первых, сегодня понедельник, во-вторых, все на работе. Главное, чтобы ситуация не дошла до абсурда, и общественное место для отдыха не превратилось в то, где люди могут просто помыться.