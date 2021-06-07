ГТО: на старт выходят школьники

На стадионе "Динамо" прошел региональный фестиваль ГТО среди обучающихся образовательных учреждений. Региональным оператором всероссийского комплекса в Прикамье является колледж олимпийского резерва. В Перми и городах края открыты и принимают нормативы 27 центров тестирования.

Испытания ГТО - это как раз про преодоление себя. На золотой знак девочкам 11-12 лет отжаться нужно 14 раз. Наклониться вперёд на гимнастической скамье- больше, чем на 13 см.

Впрочем, участницы регионального этапа фестиваля с лёгкостью превышают заданные параметры. Испытания всероссийского комплекса проходят сильнейшие школьные команды Пермского края.

Веселые и подтянутые, торжественным парадом по стадиону «Динамо» проходят 24 делегации - все победители в своих территориях. Среди тех, кто приветствует участников, - обладатель почётного звания «Лицо ГТО» Василий Кузнецов.

Василий Кузнецов, координатор федерального проекта «Детский спорт» в Пермском крае, член Центрального совета Всероссийской Федерации школьного спорта, обладатель звания «Лицо ГТО Пермского края»: "Тот азарт спортивный у ребят, которые сегодня участвуют в мероприятии здесь, думаю, что это в целом характеризует общее отношение молодёжи к комплексу ГТО и массовому спорту".

Чтобы с таким же энтузиазмом к личным рекордам стремились взрослые прикамцы, региональный оператор совместно с краевым минспортом проводят ряд агитационных акций. Так, например, в День физкультурника в этом году состоится Единый день выполнения нормативов комплекса ГТО. Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края: "Думаю, будет очень интересно. Потому что важно не просто сдать ГТО, потому что это - единоразовая история. Меняется возраст - переходишь на новую ступень. Важен сам процесс подготовки"

Подтягиваются, плавают, метают мяч, бегают короткие и дальние дистанции. В командах 4 человека: мальчикам 13-15 лет, девочкам 11-12 - в классификации комплекса ГТО, это 3 и 4 возрастные ступени. Амбициозны, все приехали побеждать.

Не спортом единым - в 2-х дневной программе пребывания, юные гости участвуют в тематической агитационной бригаде «Команда ГТО!». По итогам командного Первенства возглавила тройку победителей команда из Чайковского городского округа. Далее - Куединский и Пермский муниципальные районы. Победителей пригласят в сборную.