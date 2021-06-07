Логотип 300-летия Перми: нужны идеи

Свои предложения в виде графических файлов, рисунков, чертежей и т.д. можно подать как от своего имени, так и от имени организации. В том числе среди рекомендаций к логотипу указаны соответствие юбилейной тематике, уникальность, позитивные посыл и соответствие нормам морали. Также он должен сопровождаться небольшой аннотацией, представляющей концепцию, основные смыслы, креативные идеи, вложенные в ваш логотип.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Сейчас важно всем вместе создать фирменный стиль «Пермь-300» - у такого события обязательно должен появиться свой знак. В последствии мы будем видеть этот символ на атрибутах праздника, на улицах города, он станет обязательным элементом всех мероприятий торжества. Возможно, именно ваша идея логотипа уже скоро будет объединять и вдохновлять всех жителей и гостей города".