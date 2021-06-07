Логотип 300-летия Перми: нужны идеи
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Сейчас важно всем вместе создать фирменный стиль «Пермь-300» - у такого события обязательно должен появиться свой знак. В последствии мы будем видеть этот символ на атрибутах праздника, на улицах города, он станет обязательным элементом всех мероприятий торжества. Возможно, именно ваша идея логотипа уже скоро будет объединять и вдохновлять всех жителей и гостей города".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
ГТО: на старт выходят школьники
12 июня в Прикамье будет запрещена продажа алкоголя
В Прикамье до сентября вводится особый противопожарный режим
В посёлке Юго-Камский в результате пожара погибли трое детей и мужчина
«Выходные на набережной»: в Перми стартовал фестиваль, длиною в целое лето
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.06.2021
«Газпром нефть» нарастит поставки битумов для развития дорожной сети Прикамья
Лето возвращается! Синоптики пообещали существенное потепление в выходные
В Пермском крае выявлено 95 новых случаев заражения COVID-19
Пермяки могут стать экодобровольцами
Добавить комментарий: