12 июня в Прикамье будет запрещена продажа алкоголя
В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 10.10.2011 № 755-п (в редакции от 10.11.2017) «Об установлении дополнительных ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, требований к минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда)» на территории Пермского края, в том числе города Перми, не допускается розничная продажа алкогольной продукции в День России и День города 12 июня.
Нарушение ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 3 до 4 тысяч рублей, на юридических лиц – от 30 до 40 тысяч рублей.
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