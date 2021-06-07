В Прикамье до сентября вводится особый противопожарный режим

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← В посёлке Юго-Камский в результате пожара погибли трое детей и мужчина
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07.06.2021 в 16:55
07.06.2021 в 16:25
07.06.2021 в 12:50
04.06.2021 в 17:40
«Золотая шайба»: в Перми подвели итоги Суперфинала Всероссийских соревнований юных хоккеистов
В Перми завершился Суперфинал Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова. На площадках УДС «Молот» и СК им. В.П. Сухарева в течение 5 дней сражались 24 лучшие дворовые команды из регионов России. В этом году установлен рекорд по количеству участников «Золотой шайбы». В России соревнования объединили 89 тысяч ребят. В Пермском крае на старт регионального этапа вышло 73 команды и 1 700 юных хоккеистов. Традиция, которой уже более полувека остается неизменной. В матчах участвуют не профессиональные, а дворовые команды.
03.06.2021 в 12:59
07.06.2021 в 16:55
07.06.2021 в 15:50
«Золотая шайба»: в Перми подвели итоги Суперфинала Всероссийских соревнований юных хоккеистов
В Перми завершился Суперфинал Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова. На площадках УДС «Молот» и СК им. В.П. Сухарева в течение 5 дней сражались 24 лучшие дворовые команды из регионов России. В этом году установлен рекорд по количеству участников «Золотой шайбы». В России соревнования объединили 89 тысяч ребят. В Пермском крае на старт регионального этапа вышло 73 команды и 1 700 юных хоккеистов. Традиция, которой уже более полувека остается неизменной. В матчах участвуют не профессиональные, а дворовые команды.
03.06.2021 в 12:59
02.06.2021 в 14:40
02.06.2021 в 09:15
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В посёлке Юго-Камский в результате пожара погибли трое детей и мужчина
«Выходные на набережной»: в Перми стартовал фестиваль, длиною в целое лето
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.06.2021
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